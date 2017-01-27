Д.Трамп о разговоре с В.Путиным: еще рано говорить об отмене санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп прокомментировал свой будущий разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и сказал, что еще рано говорить об отмене санкций. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с премьером Великобритании Терезой Мэй, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
На вопрос журналистов о чем будет разговаривать Д.Трамп с В.Путиным и будут ли сняты санкции он заявил, что еще рано говорить о санкциях. Но президент США отметил, что хочет хороших отношений со всеми странами, но с некоторыми странами это невозможно. Он добавил, что он бы хотел хороших отношений с Россией и Китаем.
"О (отмене - ред.) санкций еще очень рано говорить. Мы хотим хороших отношений со всеми странами. Мы хотим хороших отношений с Китаем и Россией", - сказал Д.Трамп.
Как сообщал УНН, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что запланированная беседа президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным должна положить конец спекуляциям вокруг вопроса санкций.