Д.Трамп повідомив про загибель американця внаслідок вчорашнього нападу у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Внаслідок атаки на Вестмінстерському мосту в Лондоні одним із загиблих був американець. Про це Президент США Дональд Трамп повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передає УНН.
“Великий американець, Курт Кохран, був убитий в теракті у Лондоні. Мої молитви і співчуття з його сім’єю і друзями”, — написав він.
Нагадаємо, внаслідок теракту біля будівлі британського парламенту загинули чотири людини, близько 40 отримали поранення.
Як повідомляв УНН, терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за вчорашній терористичний напад у центрі Лондоні.