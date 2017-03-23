Д.Трамп сообщил о гибели американца в результате вчерашнего нападения в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В результате атаки на Вестминстерском мосту в Лондоне одним из погибших был американец. Об этом Президент США Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге Twitter, передает УНН.
"Великий американец, Курт Кохран, был убит в теракте в Лондоне. Мои молитвы и соболезнования с его семьей и друзьями", - написал он.
Напомним, в результате теракта у здания британского парламента погибли четыре человека, около 40 получили ранения.
Как сообщал УНН, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вчерашнее террористическое нападение в центре Лондона.