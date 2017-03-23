Д.Трамп сообщил о гибели американца в результате вчерашнего нападения в Лондоне

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 37156 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103895 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119320 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178343 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130213 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124917 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117384 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106499 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107540 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103908 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Д.Трамп сообщил о гибели американца в результате вчерашнего нападения в Лондоне

Д.Трамп сообщил о гибели американца в результате вчерашнего нападения в Лондоне

Киев  •  УНН

 • 7405 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В результате атаки на Вестминстерском мосту в Лондоне одним из погибших был американец. Об этом Президент США Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге Twitter, передает УНН.

"Великий американец, Курт Кохран, был убит в теракте в Лондоне. Мои молитвы и соболезнования с его семьей и друзьями", - написал он.

Напомним, в результате теракта у здания британского парламента погибли четыре человека, около 40 получили ранения.

Как сообщал УНН, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вчерашнее террористическое нападение в центре Лондона.

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