Д.Трамп сообщил о гибели американца в результате вчерашнего нападения в Лондоне

"Великий американец, Курт Кохран, был убит в теракте в Лондоне. Мои молитвы и соболезнования с его семьей и друзьями", - написал он.

Напомним, в результате теракта у здания британского парламента погибли четыре человека, около 40 получили ранения.

Как сообщал УНН, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вчерашнее террористическое нападение в центре Лондона.