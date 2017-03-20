Д.Трамп порушив питання про ймовірні зв'язки штабу Х.Клінтон з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп порушив питання про ймовірні зв'язки передвиборного штабу кандидата у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон з Росією. Про це американський лідер написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Джеймс Клеппер (екс-директор Національної розвідки США - ред.) і інші заявили, що немає ніяких доказів того, що президент США мав зв'язки з Росією. Ця історія є фейковою новиною і всі це знають!" - зазначив він.
Він заявив, що демократи "проштовхували російську історію" на фоні "жахливої кампанії".
"Реальна історія у тому, що конгрес, ФБР і всі інші мають вивчати цей витік секретної інформації. Треба знайти джерело витоку зараз!" - додав він.
"А як щодо всіх контактів кампанії Клінтон і росіян? Крім того, це правда, що Національний комітет Демократичної партії не дозволив ФБР огляд?" - зауважив Д.Трамп.
Нагадаємо, 20 березня в конгресі США відбудуться слухання про кібератаки РФ.