Д.Трамп порушив питання про ймовірні зв'язки штабу Х.Клінтон з РФ

"Джеймс Клеппер (екс-директор Національної розвідки США - ред.) і інші заявили, що немає ніяких доказів того, що президент США мав зв'язки з Росією. Ця історія є фейковою новиною і всі це знають!" - зазначив він.

Він заявив, що демократи "проштовхували російську історію" на фоні "жахливої кампанії".

"Реальна історія у тому, що конгрес, ФБР і всі інші мають вивчати цей витік секретної інформації. Треба знайти джерело витоку зараз!" - додав він.

"А як щодо всіх контактів кампанії Клінтон і росіян? Крім того, це правда, що Національний комітет Демократичної партії не дозволив ФБР огляд?" - зауважив Д.Трамп.

Нагадаємо, 20 березня в конгресі США відбудуться слухання про кібератаки РФ.