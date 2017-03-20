Д.Трамп поднял вопрос о возможных связях штаба Х.Клинтон с РФ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 37014 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103860 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119285 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178308 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130192 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124907 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117377 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106499 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107539 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103908 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Д.Трамп поднял вопрос о возможных связях штаба Х.Клинтон с РФ

Д.Трамп поднял вопрос о возможных связях штаба Х.Клинтон с РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о возможных связях предвыборного штаба кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон с Россией. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Джеймс Клэппер (экс-директор Национальной разведки США - ред.) и другие заявили, что нет никаких доказательств того, что президент США имел связи с Россией. Эта история является фейковой новостью и все это знают!", - отметил он.

Он заявил, что демократы "проталкивали российскую историю" на фоне "ужасной кампании".

"Реальная история в том, что конгресс, ФБР и все остальные должны изучать эту утечку секретной информации. Надо найти источник утечки сейчас!", - добавил он.

"А как насчет всех контактов кампании Клинтон и россиян? Кроме того, это правда, что Национальный комитет Демократической партии не позволил ФБР осмотр?", - отметил Д.Трамп.

Напомним, 20 марта в конгрессе США пройдут слушания о кибератаках РФ.

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