Д.Трамп поднял вопрос о возможных связях штаба Х.Клинтон с РФ

"Джеймс Клэппер (экс-директор Национальной разведки США - ред.) и другие заявили, что нет никаких доказательств того, что президент США имел связи с Россией. Эта история является фейковой новостью и все это знают!", - отметил он.

Он заявил, что демократы "проталкивали российскую историю" на фоне "ужасной кампании".

"Реальная история в том, что конгресс, ФБР и все остальные должны изучать эту утечку секретной информации. Надо найти источник утечки сейчас!", - добавил он.

"А как насчет всех контактов кампании Клинтон и россиян? Кроме того, это правда, что Национальный комитет Демократической партии не позволил ФБР осмотр?", - отметил Д.Трамп.

Напомним, 20 марта в конгрессе США пройдут слушания о кибератаках РФ.