Д.Трамп пообіцяв скасувати поправку Джонсона щодо участі пасторів у політиці

"Джефферсон запитав: чи можуть свободи нації бути забезпеченими, коли ми забрали переконання, що ці свободи є Божим даром? Серед цих свобод є право на віросповідання відповідно до наших власних переконань. Саме тому я позбудуся і повністю знищу цю поправку Джонсона і дозволю нашим представникам віри говорити вільно і без страху. Я зроблю це", - сказав він.

Довідка УНН: поправка була запропонована 1954 року Ліндоном Джонсоном, який у той час був сенатором. Зокрема, вона обмежує свободу слова пасторів. По суті, погрожуючи церквам і некомерційним організаціям втратою безподаткового статусу в разі їх виступів за або проти того чи іншого політичного кандидата.