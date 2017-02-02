Д.Трамп пообещал отменить поправку Джонсона на участие пасторов в политике

"Джефферсон спросил: могут ли свободы нации быть обеспеченными, когда мы забрали убеждение, что эти свободы являются Божьим даром? Среди этих свобод право на вероисповедание в соответствии с нашими собственными убеждениями. Именно поэтому я избавлюсь и полностью уничтожу эту поправку Джонсона и позволю нашим представителям веры говорить свободно и без страха. Я сделаю это", - сказал он.

Справка: поправка была предложена 1954 Линдоном Джонсоном, который в то время был сенатором. В частности, она ограничивает свободу слова пасторов. По сути, угрожая церквям и некоммерческим организациям потерей безналогового статуса в случае их выступлений за или против того или иного политического кандидата.