Д.Трамп пообещал отменить поправку Джонсона на участие пасторов в политике
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что он собирается отменить поправку Джонсона, о запрете участия религиозных групп в агитации за кандидатов на выборах. Об этом он сообщил во время молитвенного завтрака в Вашингтоне, передает УНН.
"Джефферсон спросил: могут ли свободы нации быть обеспеченными, когда мы забрали убеждение, что эти свободы являются Божьим даром? Среди этих свобод право на вероисповедание в соответствии с нашими собственными убеждениями. Именно поэтому я избавлюсь и полностью уничтожу эту поправку Джонсона и позволю нашим представителям веры говорить свободно и без страха. Я сделаю это", - сказал он.
Справка: поправка была предложена 1954 Линдоном Джонсоном, который в то время был сенатором. В частности, она ограничивает свободу слова пасторов. По сути, угрожая церквям и некоммерческим организациям потерей безналогового статуса в случае их выступлений за или против того или иного политического кандидата.