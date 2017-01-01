Д.Трамп пообіцяв наступного тижня розповісти те, що знає про кібератаки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Новобраний президент США Дональд Трамп в неділю пообіцяв розповісти на наступному тижні те, що йому відомо про кібератаки, повідомляє УНН з посиланням на Hill.
“Я знаю багато про хакерів. І зломи — це така річ, яку дуже важко виявити, тому що це міг бути хтось інший”, — сказав він журналістам.
“Я знаю речі, які інші люди не знають”, — додав Д.Трамп.
Коли журналісти попросили уточнити, коли саме він поділитися своїм знанням, обраний президент відповів їм.
“Ви всі дізнаєтеся у вівторок або в середу”, — заявив Д.Трамп.