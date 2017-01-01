Д.Трамп пообещал на следующей неделе рассказать то, что знает о кибератаках
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал рассказать на следующей неделе, что ему известно о кибератаках, сообщает УНН со ссылкой на Hill.
"Я знаю много о хакерах. И взломы - это такая вещь, которую очень трудно обнаружить, так как это мог быть кто-то другой ", - сказал он журналистам.
"Я знаю вещи, которые другие люди не знают", - добавил Д.Трамп.
Когда журналисты попросили уточнить, когда именно он поделится своим знанием, избранный президент ответил им.
"Вы все узнаете во вторник или в среду", - заявил Д.Трамп.