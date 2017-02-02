Д.Трамп погрожував президенту Мексики військами - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто пригрозив залучити американські війська, щоб зупинити “поганих хлопців”, передає УНН з посиланням на Associated Press.
“У тебе там купа поганих хлопців. Ви робите недостатньо, щоб зупинити їх. Вважаю, що ваша армія боїться. Наша — ні, так що я можу надіслати їх туди, щоб вони подбали про це,” — нібито заявив Д.Трамп, звертаючись до мексиканського президента.
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При цьому не уточнюється, кого саме американський президент кваліфікував як “поганих хлопців”.
Джерело агентства, яке надало частину розшифровки телефонної розмови Д.Трампа і Пенья Ньєто, не став розкривати своє ім’я.
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Як зазначає агентство, схожий уривок розмови раніше публікували мексиканські ЗМІ.
У той же час в мексиканському МЗС назвали фальшивкою даний уривок бесіди, зазначивши, що в реальності розмова Д.Трампа і Пенья Ньєто велась в конструктивному ключі. У Білому домі не відповіли на запит.
Агентство підкреслює, що вираз “погані хлопці” Д.Трамп використовував і раніше в публічних виступах.
Нагадаємо, 25 січня Дональд Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні США і Мексики — це було однією з його передвиборчих обіцянок.
Він також пообіцяв, що за будівництво заплатить Мексика.
Ці кроки й заяви призвели до дипломатичного скандалу із Мексикою. Президент країни Енріке Пенья Ньєто відмовився від запланованого візиту до Вашингтона і зустрічі з паном Трампом.
Мексиканська влада неодноразово заявляла, що Мексика не буде платити за будівництво стіни на кордоні.