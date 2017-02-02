Д.Трамп угрожал президенту Мексики войсками - СМИ

"У тебя там куча плохих парней. Вы делаете недостаточно, чтобы остановить их. Считаю, что ваша армия боится. Наша - нет, так что я могу отправить их туда, чтобы они позаботились об этом ", - якобы заявил Д.Трамп, обращаясь к мексиканскому президента.

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При этом не уточняется, кого именно американский президент квалифицировал как "плохих парней".

Источник агентства, которое предоставило часть расшифровки телефонного разговора Д.Трампа и Пенья Ньето, не стал раскрывать свое имя.

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Как отмечает агентство, похожий отрывок разговора ранее публиковали мексиканские СМИ.

В то же время в мексиканском МИД назвали фальшивкой данный отрывок беседы, отметив, что в реальности разговор Д.Трампа и Пенья Ньето велся в конструктивном ключе. В Белом доме не ответили на запрос.

Агентство подчеркивает, что выражение "плохие парни" Д.Трамп использовал и раньше в публичных выступлениях.

Напомним, 25 января Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе США и Мексики - это было одной из его предвыборных обещаний.

Он также пообещал, что за строительство заплатит Мексика.

Эти шаги и заявления привели к дипломатическому скандалу с Мексикой. Президент страны Энрике Пенья Ньето отказался от запланированного визита в Вашингтон и встречи с господином Трампом.

Мексиканские власти неоднократно заявляли, что Мексика не будет платить за строительство стены на границе.