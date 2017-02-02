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Д.Трамп угрожал президенту Мексики войсками - СМИ

Д.Трамп угрожал президенту Мексики войсками - СМИ

Киев • УНН

 • 11017 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето пригрозил привлечь американские войска, чтобы остановить "плохих парней", передает УНН со ссылкой на Associated Press.

"У тебя там куча плохих парней. Вы делаете недостаточно, чтобы остановить их. Считаю, что ваша армия боится. Наша - нет, так что я могу отправить их туда, чтобы они позаботились об этом ", - якобы заявил Д.Трамп, обращаясь к мексиканскому президента.

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При этом не уточняется, кого именно американский президент квалифицировал как "плохих парней".

Источник агентства, которое предоставило часть расшифровки телефонного разговора Д.Трампа и Пенья Ньето, не стал раскрывать свое имя.

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Как отмечает агентство, похожий отрывок разговора ранее публиковали мексиканские СМИ.

В то же время в мексиканском МИД назвали фальшивкой данный отрывок беседы, отметив, что в реальности разговор Д.Трампа и Пенья Ньето велся в конструктивном ключе. В Белом доме не ответили на запрос.

Агентство подчеркивает, что выражение "плохие парни" Д.Трамп использовал и раньше в публичных выступлениях.

Напомним, 25 января Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе США и Мексики - это было одной из его предвыборных обещаний.

Он также пообещал, что за строительство заплатит Мексика.

Эти шаги и заявления привели к дипломатическому скандалу с Мексикой. Президент страны Энрике Пенья Ньето отказался от запланированного визита в Вашингтон и встречи с господином Трампом.

Мексиканские власти неоднократно заявляли, что Мексика не будет платить за строительство стены на границе.

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