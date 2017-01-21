Д.Трамп почав роботу з часткового скасування реформи охорони здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ, що починає процес скасування запровадженої адміністрацією Барака Обами реформи системи охорони здоров'я, відомої як Obamacare, передає УНН з посиланням на AFP.
Новий президент США Д.Трамп почав свою роботу з того, що підписав указ, що починає процес скасування медичної реформи свого попередника Б.Обами, відомої як Obamacare. Відповідний документ він підписав увечері у п’ятницю, 20 січня. Указ дозволяє всім державним структурам не застосовувати норми Obamacare, або ж не квапитись з їх застосуванням, якщо вони становлять “фінансовий тягар”.
Згідно з заявою речника штабу Трампа Райнса Прібуса, йдеться насамперед про проміжне рішення, яке буде чинним аж до цілковитого скасування реформи попередньої адміністрації. Раніше Дональд Трамп неодноразово критикував реформу системи охорони здоров’я авторства адміністрації Барака Обами. Він обіцяв скасувати її після того, як стане президентом, замінивши іншої системою.
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