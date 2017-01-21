Д.Трамп начал работу с частичной отмены реформы здравоохранения

Новый президент США Д.Трамп начал свою работу с того, что подписал указ, который начинает процесс отмены медицинской реформы своего предшественника Обамы, известной как Obamacare. Соответствующий документ он подписал вечером в пятницу, 20 января. Указ позволяет всем государственным структурам не применять нормы Obamacare, или же не торопиться с их применением, если они составляют "финансовое бремя".

Согласно заявлению представителя штаба Трампа Райнса Прибус, речь идет прежде всего о промежуточном решении, которое будет действовать до полной отмены реформы предыдущей администрации. Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал реформу системы здравоохранения авторства администрации Барака Обамы. Он обещал отменить ее после того, как станет президентом, заменив другой системой.

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