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Д.Трамп планує знизити на 20% податки для компаній

Д.Трамп планує знизити на 20% податки для компаній

Київ • УНН

 • 13962 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп планує дотримуватися своєї передвиборчої обіцянки скоротити корпоративну ставку податку з 35 до 15 відсотків, однак такий підхід може не знайти підтримки в конгресі, адже тоді доходи федерального бюджету скоротяться на 2 трлн дол., передає УНН з посиланням на CBS News.

Більшість позаекономічних аналізів говорять, що тип зниження податків, що просувається Д.Трампом ймовірно призведе до ще більшого дефіциту федерального уряду, вже прогнозованого, що борг неухильно підвищуватиметься.

Знижені податкові ставки також навряд чи приведуть до амбіційного зростання тарифів обіцяного Д.Трампом в розмірі 3% на рік, що приблизно в два рази перевищує досягнутий в минулому році на 1,6%.

Ці два фактори пов’язані між собою тому, що адміністрація Д.Трампа розраховує на більш швидке економічне зростання для отримання додаткових податкових надходжень, які потім можуть закрити дефіцит. Ця концепція була популяризована як економіка “просочування” в роки правління Рональда Рейгана.

Д.Трамп пообіцяв випустити деталі свого податкового плану в середу 26 квітня і заявив, що план дасть американцям зниження податків більше, ніж будь-коли. Під час кампанії він підтримав зниження ставки корпоративного податку — і ставки прибуткового податку з населення до 33% від верхньої граничної ставки в 39,6%.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп запропонував скоротити бюджет ООН.

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