Д.Трамп планирует снизить на 20% налоги для компаний

Большинство внеэкономических анализов говорят, что тип снижение налогов, который продвигает Д.Трамп, вероятно приведет к еще большему дефициту федерального правительства, уже прогнозируемого, что долг неуклонно будет повышаться.

Сниженные налоговые ставки тоже вряд ли приведут к амбициозному росту тарифов, обещанного Д.Трампом в размере 3% в год, что примерно в два раза превышает достигнутый в прошлом году на уровне 1,6%.

Эти два фактора связаны между собой потому, что администрация Д.Трампа рассчитывает на более быстрый экономический рост для получения дополнительных налоговых поступлений, которые затем могут закрыть дефицит. Эта концепция была популяризована как экономика "утечки" в годы правления Рональда Рейгана.

Д.Трамп пообещал выпустить детали своего налогового плана в среду 26 апреля и заявил, что план даст американцам снижение налогов больше, чем когда-либо. Во время кампании он поддержал снижение ставки корпоративного налога - и ставки подоходного налога с населения до 33% от верхней предельной ставки в 39,6%.

Как сообщал УНН, Д.Трамп предложил сократить бюджет ООН.