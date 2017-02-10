Д.Трамп під час телефонної розмови з П.Порошенком ставив глибокі запитання – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів про телефонну розмову президентів України та США в ефірі телеканалу “1+1”, передає УНН.
“Ця остання розмова, в чому її цікавинка. Вона була дуже глибокою за змістом, оскільки вона почалася відповідно з декількох фраз, вітання і відразу перейшла до суті — буквально з третьої-четвертої фрази. Президент дуже детально проінформував президента Штатів про ситуацію навколо Авдіївки”, — сказав він.
За словами П.Клімкіна, з боку американського президента “звучали дуже глибокі запитання, які свідчать, що він був пробрифінгований, знав факти. І це була дійсно дуже хороша розмова”.
Також міністр розповів, що під час розмови П.Порошенка з Д.Трампом був присутній він, радник Президента з питань зовнішньої політики, заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв.
“Це, як правило, стандартна присутність на таких розмовах”, — додав він