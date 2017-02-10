Д.Трамп во время телефонного разговора с П.Порошенко задавал глубокие вопросы - П.Климкин

"Это последний разговор, в чем его изюминка. Он был очень глубокий по содержанию, поскольку он начался с нескольких фраз, приветствия и сразу перешел к сути - буквально с трех-четырех фраз. Президент очень подробно проинформировал президента Штатов о ситуации вокруг Авдеевки ", - сказал он.

По словам П.Климкина, со стороны американского президента "звучали очень глубокие вопросы, свидетельствующие о том, что он был пробрифингован, знал факты. И это был действительно очень хороший разговор ".

Также министр рассказал, что во время разговора Порошенко с Д.Трампом присутствовал он, советник президента по вопросам внешней политики, заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев.

"Это, как правило, стандартное присутствие на таких разговорах", - добавил он.