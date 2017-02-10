Д.Трамп во время телефонного разговора с П.Порошенко задавал глубокие вопросы - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о телефонном разговоре президентов Украины и США в эфире телеканала "1 + 1", передает УНН.
"Это последний разговор, в чем его изюминка. Он был очень глубокий по содержанию, поскольку он начался с нескольких фраз, приветствия и сразу перешел к сути - буквально с трех-четырех фраз. Президент очень подробно проинформировал президента Штатов о ситуации вокруг Авдеевки ", - сказал он.
По словам П.Климкина, со стороны американского президента "звучали очень глубокие вопросы, свидетельствующие о том, что он был пробрифингован, знал факты. И это был действительно очень хороший разговор ".
Также министр рассказал, что во время разговора Порошенко с Д.Трампом присутствовал он, советник президента по вопросам внешней политики, заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев.
"Это, как правило, стандартное присутствие на таких разговорах", - добавил он.