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Д.Трамп під час інавгураційного ланчу влаштував подружжю Клінтон овацію

Д.Трамп під час інавгураційного ланчу влаштував подружжю Клінтон овацію

Київ • УНН

 • 12859 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підійшов до Хілларі Клінтон і подякував за те, що вона прийшла на інавгураційний ланч і влаштував їй та Біллу Клінтону овацію, передає УНН з посиланням на Washington Post.

“Після завершення трапези Трамп подякував своїй колишній суперниці Хілларі Клінтон, а також її чоловіку, екс-президенту США Біллу Клінтону за те, що вони відвідали цю частину церемонії. Він також попросив їх встати, після чого Дональд Трамп почав аплодувати і присутні піднялися, щоб влаштувати Хілларі Клінтон овацію”, — йдеться в повідомленні.

Також видання повідомляє, що Д.Трамп, увійшовши у зал Капітолію, підійшов до Клінтонів і потиснувши руку Хіларі Клінтон прошепотів їй: “Спасибі за те, що ти тут”.

“Ми маємо довгих чотири роки надії на мир і процвітання. Ми всі хочемо одного і того ж. Ми всі хороші люди. Чи ви є республіканцем або демократом — це не має значення, якщо ми збираємося зробити все це разом”, — заявив президент США Дональд Трамп після завершення інавгураційного ланчу.

Як повідомляв УНН, Дональд Трамп опублікував свій перший твіт в якості президента США на офіційному акаунті глави американської держави.

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