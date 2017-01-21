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Д.Трамп во время инаугурации ланча устроил супругам Клинтон овацию

Д.Трамп во время инаугурации ланча устроил супругам Клинтон овацию

Киев • УНН

 • 12859 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подошел к Хиллари Клинтон и поблагодарил за то, что она пришла на инаугурации обед и устроил ей и Биллу Клинтону овацию, передает УНН со ссылкой на Washington Post.

"После завершения трапезы Трамп поблагодарил своей бывшей соперницы Хиллари Клинтон, а также ее мужу, экс-президенту США Биллу Клинтону за то, что они посетили эту часть церемонии. Он также попросил их встать, после чего Дональд Трамп начал аплодировать и присутствующие поднялись, чтобы устроить Хиллари Клинтон овацию ", - говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что Д.Трамп, войдя в зал Капитолия, подошел к Клинтонам  и пожав руку Хиллари Клинтон прошептал ей: "Спасибо за то, что ты здесь".

"Мы имеем долгих четыре года надежды на мир и процветание. Мы все хотим одного и того же. Мы все хорошие люди. Или вы республиканцем или демократом - это не имеет значения, если мы собираемся сделать все это вместе ", - заявил президент США Дональд Трамп после завершения инаугурации ланча.

Как сообщал УНН, Дональд Трамп опубликовал свой первый твит в качестве президента США на официальном аккаунте главы американского государства.

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