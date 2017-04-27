Д.Трамп передумав розривати угоду про вільну торгівлю з Канадою і Мексикою
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп вирішив не розривати Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA) з Канадою і Мексикою. Про це заявив офіційний представник Білого дому за результатами телефонних переговорів Д.Трампа з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Американський президент погодився “не припиняти дію NAFTA на даний момент”, однак наполягає на переговорах, щоб домогтися вигідніших умов торгівлі для США. Як повідомили в Білому домі, лідери трьох держав досягли згоди щодо необхідності “діяти оперативно з метою перегляду угоди, аби вона приносила користь усім трьом країнам”.
Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерело в президентській адміністрації повідомили, що в Білому домі готують указ про вихід США із NAFTA. Крім того, на поточному тижні Д.Трамп запровадив штрафні мита на деревину з Канади.
У ході передвиборної кампанії Д.Трамп обіцяв розірвати угоду про ЗВТ з Канадою і Мексикою та стверджував, що NAFTA — “це найгірша торгова угода, коли-небудь укладена” Вашингтоном.
Канада і Мексика — другий і третій за обсягами торгівлі партнери США після Китаю. Угода про ЗВТ з ними вступила в силу в 1994 році.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп планує дотримуватися своєї передвиборчої обіцянки скоротити корпоративну ставку податку з 35 до 15%.