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Д.Трамп передумав розривати угоду про вільну торгівлю з Канадою і Мексикою

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп вирішив не розривати Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA) з Канадою і Мексикою. Про це заявив офіційний представник Білого дому за результатами телефонних переговорів Д.Трампа з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Д.Трамп передумав розривати угоду про вільну торгівлю з Канадою і Мексикою

Американський президент погодився “не припиняти дію NAFTA на даний момент”, однак наполягає на переговорах, щоб домогтися вигідніших умов торгівлі для США. Як повідомили в Білому домі, лідери трьох держав досягли згоди щодо необхідності “діяти оперативно з метою перегляду угоди, аби вона приносила користь усім трьом країнам”.

Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерело в президентській адміністрації повідомили, що в Білому домі готують указ про вихід США із NAFTA. Крім того, на поточному тижні Д.Трамп запровадив штрафні мита на деревину з Канади.

У ході передвиборної кампанії Д.Трамп обіцяв розірвати угоду про ЗВТ з Канадою і Мексикою та стверджував, що NAFTA — “це найгірша торгова угода, коли-небудь укладена” Вашингтоном.

Канада і Мексика — другий і третій за обсягами торгівлі партнери США після Китаю. Угода про ЗВТ з ними вступила в силу в 1994 році.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп планує дотримуватися своєї передвиборчої обіцянки скоротити корпоративну ставку податку з 35 до 15%.

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