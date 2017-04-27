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Д.Трамп передумал разрывать соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп решил не разрывать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой. Об этом заявил официальный представитель Белого дома по результатам телефонных переговоров Д.Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Д.Трамп передумал разрывать соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой

Американский президент согласился “не прекращать действие NAFTA на данный момент”, однако настаивает на переговорах, чтобы добиться более выгодных условий торговли для США. Как сообщили в Белом доме, лидеры трех государств достигли согласия о необходимости “действовать оперативно с целью пересмотра соглашения, чтобы оно приносила пользу всем трем странам”.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источник в президентской администрации сообщили, что в Белом доме готовят указ о выходе США из NAFTA. Кроме того, на текущей неделе Д.Трамп ввел штрафные пошлины на древесину из Канады.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп обещал разорвать соглашение о ЗСТ с Канадой и Мексикой и утверждал, что NAFTA — “это худшая торговая сделка, когда-либо заключенная” Вашингтоном.

Канада и Мексика — второй и третий по объему торговли партнеры США после Китая. Соглашение о ЗСТ с ними вступило в силу в 1994 году.

Как сообщал УНН, Д.Трамп планирует придерживаться своего предвыборного обещания сократить корпоративную ставку налога с 35 до 15%.

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