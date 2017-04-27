Д.Трамп передумал разрывать соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп решил не разрывать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой. Об этом заявил официальный представитель Белого дома по результатам телефонных переговоров Д.Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Американский президент согласился “не прекращать действие NAFTA на данный момент”, однако настаивает на переговорах, чтобы добиться более выгодных условий торговли для США. Как сообщили в Белом доме, лидеры трех государств достигли согласия о необходимости “действовать оперативно с целью пересмотра соглашения, чтобы оно приносила пользу всем трем странам”.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источник в президентской администрации сообщили, что в Белом доме готовят указ о выходе США из NAFTA. Кроме того, на текущей неделе Д.Трамп ввел штрафные пошлины на древесину из Канады.
В ходе предвыборной кампании Д.Трамп обещал разорвать соглашение о ЗСТ с Канадой и Мексикой и утверждал, что NAFTA — “это худшая торговая сделка, когда-либо заключенная” Вашингтоном.
Канада и Мексика — второй и третий по объему торговли партнеры США после Китая. Соглашение о ЗСТ с ними вступило в силу в 1994 году.
Как сообщал УНН, Д.Трамп планирует придерживаться своего предвыборного обещания сократить корпоративную ставку налога с 35 до 15%.