Д.Трамп обмовився на зустрічі з А.Меркель, назвавши США компанією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп обмовився під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і назвав США не країною, а компанією, передає УНН.
"Ми дуже сильна компанія… вибачте країна. Ми дуже сильна країна і, можливо, найближчим часом будемо на тому рівні, на якому не були ще ніколи", - сказав Д.Трамп.
Крім того, Президент США Дональд Трамп заявив, що він цінить ті зусилля, які канцлер Німеччини Ангела Меркель робить разом з президентом Франції Франсуа Олландом для мирного вирішення конфлікту на Донбасі.
Нагадаємо, А.Меркель прибула до Вашингтона на зустріч із Д.Трампом.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне Україні Крим, а також активно долучиться до деескалації ситуації на Донбасі.