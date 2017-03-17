Д.Трамп оговорился на встрече с Меркель, назвав США компанией

"Мы очень сильная компания ... простите страна. Мы очень сильная страна и, возможно, в ближайшее время будем на том уровне, на котором не были никогда", - сказал Д.Трамп.

Кроме того, Президент США Дональд Трамп заявил, что он ценит те усилия, которые канцлер Германии Ангела Меркель делает вместе с президентом Франции Франсуа Олландом для мирного решения конфликта на Донбассе.

Напомним, А.Меркель прибыла в Вашингтон на встречу с Д.Трамп.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия вернет Украине Крым, а также активно присоединится к деэскалации ситуации в Донбассе.