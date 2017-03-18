Д.Трамп: Німечиина повинна США великі кошти за потужний і дуже дорогий захист

"Не дивлячись на те, що ви чули в фейковий новинах, я провів чудову зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Проте, Німеччина повинна НАТО величезні кошти, і Штати повинні отримувати більше за потужний і дуже дорогий захист, яким вони забезпечують Німеччину!" – написав Д.Трамп.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що він цінить ті зусилля, які канцлер Німеччини Ангела Меркель робить разом з президентом Франції Франсуа Олландом для мирного вирішення конфлікту на Донбасі.