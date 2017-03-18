Д.Трамп: Германия должна США большие средства за мощную и очень дорогую защиту

"Несмотря на то, что вы слышали в фейковый новостях, я провел замечательную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако, Германия должна НАТО огромные средства, и Штаты должны получать больше за мощную и очень дорогую защиту, которой они обеспечивают Германию!", - написал Д.Трамп.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что он ценит те усилия, которые канцлер Германии Ангела Меркель делает вместе с президентом Франции Франсуа Олландом для мирного решения конфликта на Донбассе.