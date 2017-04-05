Д.Трамп назвав “жахливою образою для людства” хіматаку в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що хімічна атака на мирних жителів в сирійському Ідлібі є “жахливою” і “невимовною”, передає УНН із посиланням на Reuters.
Він зазначив, що ця хімічна атака є “жахливою образою для людства”.
На питання, чи планує він змінити політику щодо Сирії, Д.Трамп відповів: “Ви побачите”.
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Нагадаємо, внаслідок нападу з імовірним використанням хімічної зброї зранку вівторка загинули 72 людини. За даними свідків, на яких посилається агентство AP, отруйний газ над містом розпилили російські військові літаки Су, які належать повітряним флотам РФ та Сирії. У випадку підтвердження цих даних, напад у Хан-Шейхуні стане найбільш смертоносною хімічною атакою в Сирії після загибелі через розпил заріну сотень цивільних під Дамаском у серпні 2013 року, пише видання.
Увечері у вівторок постійні члени Ради безпеки ООН Велика Британія, Франція та США внесли проект резолюції, якою засуджується газова атака та ставиться вимога детального розслідування. У випадку ухвалення резолюції, яке очікується 5 квітня, РБ ООН має звернутися до Організації із заборони хімічної зброї для невідкладного вивчення обставин нападу у підконтрольній сирійській опозиції провінції Ідліб.