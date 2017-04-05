Д.Трамп назвал "ужасным оскорблением для человечества" химатаку в Сирии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43028 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103020 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158007 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117134 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116957 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112827 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104479 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107130 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103618 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153994 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Д.Трамп назвал "ужасным оскорблением для человечества" химатаку в Сирии

Д.Трамп назвал "ужасным оскорблением для человечества" химатаку в Сирии

Киев  •  УНН

 • 12167 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что химическая атака на мирных жителей в сирийском Идлибе является "ужасной" и "невыразимой", передает УНН со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что эта химическая атака является "ужасным оскорблением для человечества".

На вопрос, планирует ли он изменить политику в отношении Сирии, Д.Трамп ответил: "Вы увидите".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Совбез ООН внесли проект резолюции по газовой атаки в Сирии

Напомним, в результате нападения с возможным использованием химического оружия утром вторника погибли 72 человека. По данным свидетелей, на которых ссылается агентство AP, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, принадлежащие воздушным флотам РФ и Сирии. В случае подтверждения этих данных, нападение в Хан-Шейхуне станет самой смертоносной химической атакой в ​​Сирии после гибели сотен гражданских под Дамаском в августе 2013 года из-за распыления зарина, пишет издание.

Вечером во вторник постоянные члены Совета безопасности ООН Великобритания, Франция и США внесли проект резолюции, которой осуждает газовую атаку и предъявляет требование детального расследования. В случае принятия резолюции, которое ожидается 5 апреля, СБ ООН должен обратиться к Организации по запрещению химического оружия для неотложного изучения обстоятельств нападения в подконтрольной сирийской оппозиции провинции Идлиб.

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