Д.Трамп назвал "ужасным оскорблением для человечества" химатаку в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что химическая атака на мирных жителей в сирийском Идлибе является "ужасной" и "невыразимой", передает УНН со ссылкой на Reuters.
Он отметил, что эта химическая атака является "ужасным оскорблением для человечества".
На вопрос, планирует ли он изменить политику в отношении Сирии, Д.Трамп ответил: "Вы увидите".
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Напомним, в результате нападения с возможным использованием химического оружия утром вторника погибли 72 человека. По данным свидетелей, на которых ссылается агентство AP, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, принадлежащие воздушным флотам РФ и Сирии. В случае подтверждения этих данных, нападение в Хан-Шейхуне станет самой смертоносной химической атакой в Сирии после гибели сотен гражданских под Дамаском в августе 2013 года из-за распыления зарина, пишет издание.
Вечером во вторник постоянные члены Совета безопасности ООН Великобритания, Франция и США внесли проект резолюции, которой осуждает газовую атаку и предъявляет требование детального расследования. В случае принятия резолюции, которое ожидается 5 апреля, СБ ООН должен обратиться к Организации по запрещению химического оружия для неотложного изучения обстоятельств нападения в подконтрольной сирийской оппозиции провинции Идлиб.