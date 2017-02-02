Д.Трамп назвав угоду про прийом біженців з Австралії "дурнуватою"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп виступив з критикою щодо підписаної під час адміністрації Барака Обами угоди щодо прийому біженців з Австралії. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
"Ви можете в це повірити? Адміністрація Обами погодилася прийняти тисячі нелегальних іммігрантів з Австралії. Чому? Я вивчу цю дурнувату угоду", - написав Д.Трамп.
Запис Д.Трампа з'явився після повідомлень про гостру телефонну розмову між прем'єр-міністром Австралії Малкольмом Тернбуллом і президентом США Дональдом Трампом.
За умовами угоди, укладеної в листопаді минулого року, Австралія мала передати США 1250 біженців, які наразі перебувають у центрах на островах Науру і Манус у Тихому океані.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США.
Згодом Д.Трамп звільнив в.о. генпрокурора, яка відмовилася виконувати указ про імміграцію.