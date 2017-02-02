Д.Трамп назвал соглашение о приеме беженцев из Австралии "глупым"

"Вы можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Почему? Я изучу эту дурацкую сделку", - написал Д.Трамп.

Запись Д.Трампа появился после сообщений об остром телефонном разговоре между премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом и президентом США Дональдом Трампом.

По условиям соглашения, заключенного в ноябре прошлого года, Австралия должна была передать США 1250 беженцев, которые сейчас находятся в центрах на островах Науру и Манус в Тихом океане.

Как сообщал УНН, Д.Трамп подписал закон, который ужесточает отбор иммигрантов при въезде в США.

Впоследствии Д.Трамп уволил и.о. генпрокурора, которая отказалась выполнять указ об иммиграции.