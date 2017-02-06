Д.Трамп назвав "фейковими" опитування щодо політики у США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що негативні опитування щодо політики у США є "фейковими". Про це американський лідер написав у Twitter, передає УНН.
"Будь-які негативні опитування є фейковими новинами, так само, як опитування CNN, ABC, NBC під час виборчої кампанії. На жаль, люди хочуть безпеки на кордонах і ретельних перевірок", - зазначивД.Трамп.
Нагадаємо, 3 лютого федеральний суддя у Сіетлі Джеймс Робарт тимчасово призупинив дію указу президента країни Дональда Трампа, яким був заборонений в’їзд до країни громадянам семи мусульманських країн, а також призупинена програма США з прийому біженців. Апеляційний суд у США відмовив у поновленні імміграційного указу Д.Трампа.
Державний департамент США 4 лютого заявив, що громадяни з семи мусульманських країн з діючими візами можуть в’їжджати на територію країни.
Д.Трамп назвав рішення судді про призупинку міграційного указу “смішним”.