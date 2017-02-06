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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Д.Трамп назвал "фейковыми" опросы относительно политики в США

Киев • УНН

 • 8171 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что негативные опросы относительно политики в США являются "фейковыми". Об этом американский лидер написал в Twitter, передает УНН.

Д.Трамп назвал "фейковыми" опросы относительно политики в США

"Любые негативные опросы являются фейковыми новостями, так же, как опрос CNN, ABC, NBC во время избирательной кампании. К сожалению, люди хотят безопасности на границах и тщательных проверок", - отметил Д.Трамп.

Напомним, 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно приостановил действие указа президента страны Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, а также приостановлена программа США по приему беженцев. Апелляционный суд в США отказал в восстановлении иммиграционного указа Д.Трампа.

Государственный департамент США 4 февраля заявил, что граждане из семи мусульманских стран с действующими визами могут въезжать на территорию страны.

Д.Трамп назвал решение судьи о приостановлении миграционного указа "смешным".

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