Д.Трамп наступного тижня оголосить рішення щодо Паризької кліматичної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter повідомив, що наступного тижня прийме остаточне рішення щодо Паризької кліматичної угоди, передає УНН.
"Ухвалю остаточне рішення щодо Паризької угоди наступного тижня" - написав він.
Нагадаємо, лідери "Великої Сімки" заявили про готовність посилити санкції проти Росії.
Як повідомляв УНН, на саміті G7 підписали декларацію по боротьбі з тероризмом.