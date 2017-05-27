Д.Трамп на следующей неделе объявит решение о Парижском климатическом соглашении

"Приму окончательное решение о Парижском соглашении на следующей неделе", - написал он.

Напомним, лидеры "Большой Семерки" заявили о готовности усилить санкции против России.

Как сообщал УНН, на саммите G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом.