Д.Трамп на следующей неделе объявит решение о Парижском климатическом соглашении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter сообщил, что на следующей неделе примет окончательное решение оПарижском климатическом соглашении, передает УНН.
"Приму окончательное решение о Парижском соглашении на следующей неделе", - написал он.
Напомним, лидеры "Большой Семерки" заявили о готовности усилить санкции против России.
Как сообщал УНН, на саммите G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом.