Д.Трамп може скасувати санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Адміністрація президента США Барака Обами визнає, що Дональд Трамп після інавгурації зможе без особливих труднощів скасувати антиросійські санкції, але не рекомендує республіканцеві це робити. Таку позицію озвучили на нараді спеціальному брифінгу офіційні представники чинної адміністрації США, передає УНН з посиланням на Reuters.
Чиновникам, імена яких не розголошуються з умовами проведення брифінгу було поставлено питання про те, чи складно буде Д.Трампу після інавгурації, запланованої на 20 січня, скасувати антиросійські заходи, про які оголосила в четвер влада США.
Один з представників адміністрації констатував, що санкції були прийняті відповідно до “виконавчих рішень” Б.Обами.
За словами чиновника, новий господар Білого дому може скасувати зазначені заходи таким же чином, зокрема дозволити повернутися в країну російським дипломатам, яких представник чинної адміністрації США назвав “співробітниками розвідслужб РФ”.
“Ми вважаємо, що це було б недоцільно”, — повідомив представник адміністрації Б.Обами.
“Гіпотетично ці санкції можна звернути назад, але в цьому не особливо багато сенсу”, — вважає інший чиновник.