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Д.Трамп может отменить санкции против РФ

Д.Трамп может отменить санкции против РФ

Киев • УНН

 • 9750 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Администрация президента США Барака Обамы признает, что Дональд Трамп после инаугурации сможет без особого труда отменить антироссийские санкции, но не рекомендует республиканцу это делать. Такую позицию озвучили на совещании на специальном брифинге официальные представители действующей администрации США, передает УНН со ссылкой на Reuters .

Чиновникам, имена которых не разглашаются по условиям проведения брифинга был задан вопрос о том, сложно ли будет Д.Трампу после инаугурации, запланированной на 20 января, отменить антироссийские меры, о которых объявили в четверг власти США.

Один из представителей администрации констатировал, что санкции были приняты в соответствии с "исполнительным решением" Б.Обамы.
По словам чиновника, новый хозяин Белого дома может отменить указанные мероприятия таким же образом, в частности разрешить вернуться в страну российским дипломатам, которых представитель действующей администрации США назвал "сотрудниками разведслужб РФ".

"Мы считаем, что это было бы нецелесообразно", - сообщил представитель администрации Б.Обамы.

"Гипотетически эти санкции можно обратить вспять, но в этом нет особо много смысла", - считает другой чиновник.

 

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