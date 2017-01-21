Д.Трамп і віце-президент США з родинами відвідали молебень у Вашингтоні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс з родинами відправилися на міжконфесійний молебень у Вашингтонському національному соборі в свій перший день на посаді після інавгурації, передає УНН з посиланням на CNN.
Як зазначили в інавгураційному комітеті Д.Трампа, він попросить "Його благословення для миру і процвітання для нашої країни".
Молитви будуть проводити представники численних конфесій і віросповідань, в тому числі різних форм християнства, ісламу, індуїзму та іудаїзму.
У той час, як Д.Трамп покинув свій новий будинок - Білий дім - в суботу вранці, на вулиці Вашингтона вилилися протестувальники на "Марш жінок", покликаний продемонструвати новій адміністрації, що права жінок є правами людини, а також підкреслити повагу до расової, статевої і політичної різноманітності, що, на думку організаторів, було поставлено під загрозу кампанією Д.Трампа.
Тим часом, як зазначається, з моменту вступу Д.Трампа на посаду президента США, в Овальному кабінеті в п'ятницю ввечері вже сталися певні зміни. Зокрема, червоні штори були замінені жовтими. Бюст Уїнстона Черчілля був повернутий до кабінету після восьми років відсутності під час адміністрації Б.Обами.
Напередодні Д.Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.