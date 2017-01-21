Д.Трамп и вице-президент США с семьями посетили молебен в Вашингтоне

Как отметили в инаугурационном комитете Д.Трампа, он попросит "Его благословения для мира и процветания для нашей страны".

Молитвы будут проводить представители многочисленных конфессий и вероисповеданий, в том числе различных форм христианства, ислама, индуизма и иудаизма.

В то время, как Д.Трамп покинул свой новый дом - Белый дом - в субботу утром, на улицы Вашингтона вышли протестующие на "Марш женщин", призванный продемонстрировать новой администрации, что права женщин являются правами человека, а также подчеркнуть уважение к расовому, половому и политическому разнообразию, что, по мнению организаторов, было поставлено под угрозу кампанией Д.Трампа.

Между тем, как отмечается, с момента вступления Д.Трампа на пост президента США, в Овальном кабинете в пятницу вечером уже произошли определенные изменения. В частности, красные шторы были заменены желтыми. Бюст Уинстона Черчилля был возвращен в кабинет после восьми лет отсутствия при администрации Б.Обамы.

Накануне Д.Трамп принес присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.