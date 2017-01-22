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Д.Трамп і віце-президент США прибув в штаб-квартиру ЦРУ

Д.Трамп і віце-президент США прибув в штаб-квартиру ЦРУ

Київ • УНН

 • 12747 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп прибув в штаб-квартиру Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США в Ленглі, де проводить зустріч зі співробітниками відомства, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Працівники відомства зустріли його і віце-президента Майкла Пенса оваціями. Д.Трамп, який неодноразово висловлював сумніви з приводу роботи розвідки, заявив, що ніхто так же сильно не вірить в ЦРУ, як він.

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Крім того, американський президент назвав особливими всіх співробітників відомства, запевнивши їх у своїй підтримці.

Нагадаємо, Д.Трамп зазначав, що планує відвідати одразу після інавгурації штаб-квартиру Центрального розвідувального управління (ЦРУ), яке неодноразово піддавав критиці під час передвиборної кампанії і після свого обрання.

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