Д.Трамп и вице-президент США прибыл в штаб-квартиру ЦРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Лэнгли, где проводит встречу с сотрудниками ведомства, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Работники ведомства встретили его и вице-президента Майкла Пенса овациями. Д.Трамп, который неоднократно высказывал сомнения по поводу работы разведки, заявил, что никто так же сильно не верит в ЦРУ, как он.
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Кроме того, американский президент назвал особыми всех сотрудников ведомства, заверив их в своей поддержке.
Напомним, Д.Трамп отмечал, что планирует посетить сразу после инаугурации штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.