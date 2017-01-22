Д.Трамп и вице-президент США прибыл в штаб-квартиру ЦРУ

Работники ведомства встретили его и вице-президента Майкла Пенса овациями. Д.Трамп, который неоднократно высказывал сомнения по поводу работы разведки, заявил, что никто так же сильно не верит в ЦРУ, как он.

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Кроме того, американский президент назвал особыми всех сотрудников ведомства, заверив их в своей поддержке.

Напомним, Д.Трамп отмечал, что планирует посетить сразу после инаугурации штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.