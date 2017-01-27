Д.Трамп і В.Путін обговорять боротьбу з тероризмом та інші питання - радниця
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін під час телефонної розмови планують обговорити боротьбу з тероризмом та інші питання. Про це повідомила радниця президента США Келліенн Конвей, передає УНН з посиланням на The Hill.
При цьому вона не стала відповідати на запитання, хто ініціював запланований телефонний дзвінок.
"Я не буду розкривати цього. Але це також не має значення, тому що лідери повинні розмовляти один з одним. Ми повинні налагодити кращі стосунки в усьому світі", - казала вона в ефірі CBS.
К.Конвей сказав, що глави обох держав будуть обговорювати, як боротися з тероризмом, серед інших питань, "де можна знайти спільну мову", хоча вона не уточнила, що це за питання.
Д.Трамп і В.Путін мають намір провести телефонну розмову в суботу.