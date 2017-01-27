Д.Трамп и В.Путин обсудят борьбу с терроризмом и другие вопросы - советник
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора планируют обсудить борьбу с терроризмом и другие вопросы. Об этом сообщила советник президента США Келлиенн Конвей, передает УНН со ссылкой на The Hill.
При этом она не стала отвечать на вопрос, кто инициировал запланированный телефонный звонок.
"Я не буду раскрывать этого. Но это также не имеет значения, потому что лидеры должны разговаривать друг с другом. Мы должны наладить лучшие отношения во всем мире", - говорила она в эфире CBS.
К.Конвей сказал, что главы обоих государств будут обсуждать, как бороться с терроризмом, среди других вопросов, "где можно найти общий язык", хотя она не уточнила, что это за вопросы.
Д.Трамп и В.Путин намерены провести телефонный разговор в субботу.