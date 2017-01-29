Д.Трамп і В.Путін домовились про об'єднання зусиль у боротьбі з міжнародним тероризмоми
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент США Дональд Трапм разом зі своїм колегою Володимиром Путіним під час телефонної розмови наголосили на пріоритетності об’єднання зусиль у боротьбі з головною загрозою — міжнародним тероризмом, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
“Президенти висловилися за налагодження реальної координації російських і американських дій з метою розгрому „ІДІЛ“ та інших терористичних угрупувань у Сирії”, — йдеться в повідомленні.
Також глави держав докладно обговорили актуальні міжнародні проблеми, включаючи боротьбу з тероризмом, ситуацію на Близькому Сході, арабо-ізраїльський конфлікт, сферу стратегічної стабільності і нерозповсюдження.
“При цьому виділена пріоритетність об’єднання зусиль у боротьбі з головною загрозою — міжнародним тероризмом”, — зазначено в повідомленні прес-служби.
Як повідомляв УНН, відомі подробиці телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна. Зокрема глави держав домовились про надання доручень про проведення спільної зустрічі.