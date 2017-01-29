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Д.Трамп і В.Путін домовились про об'єднання зусиль у боротьбі з міжнародним тероризмоми

Д.Трамп і В.Путін домовились про об'єднання зусиль у боротьбі з міжнародним тероризмоми

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент США Дональд Трапм разом зі своїм колегою Володимиром Путіним під час телефонної розмови наголосили на пріоритетності об’єднання зусиль у боротьбі з головною загрозою — міжнародним тероризмом, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.

“Президенти висловилися за налагодження реальної координації російських і американських дій з метою розгрому „ІДІЛ“ та інших терористичних угрупувань у Сирії”, — йдеться в повідомленні.

Також глави держав докладно обговорили актуальні міжнародні проблеми, включаючи боротьбу з тероризмом, ситуацію на Близькому Сході, арабо-ізраїльський конфлікт, сферу стратегічної стабільності і нерозповсюдження.

“При цьому виділена пріоритетність об’єднання зусиль у боротьбі з головною загрозою — міжнародним тероризмом”, — зазначено в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНН, відомі подробиці телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна. Зокрема глави держав домовились про надання доручень про проведення спільної зустрічі.

 

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