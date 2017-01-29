Д.Трамп и В.Путин договорились об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент США Дональд Трапм вместе со своим коллегой Владимиром Путиным во время телефонного разговора отметили приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома "ИГИЛ" и других террористических группировок в Сирии", - говорится в сообщении.
Также главы государств подробно обсудили актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения.
"При этом выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщал УНН, известны подробности телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. В частности главы государств договорились о предоставлении поручений о проведении совместной встречи .