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Д.Трамп і президент Мексики домовилися про зустріч

Д.Трамп і президент Мексики домовилися про зустріч

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп і президент Мексики Енріке Пенья Ньєто провели телефонну розмову і домовилися про швидку зустрічі, передає УНН з посиланням на Reuters.

Про таке повідомили в офісі мексиканського президента.

В ході бесіди Пенья Ньєто запевнив Д.Трампа, що Мексика бажає відкритого діалогу зі своїми “північними сусідами”. Також обидва лідери погодилися, що такий підхід буде корисний обом країнам.

Як повідомляв УНН, президент США Д.Трамп прибув в штаб-квартиру Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США в Ленглі, де проводить зустріч зі співробітниками відомства.

Також Т.Мей зустрінеться наступного тижня з президентом США Д.Трампом.

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