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Д.Трамп и президент Мексики договорились о встрече

Д.Трамп и президент Мексики договорились о встрече

Киев • УНН

 • 9358 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето провели телефонный разговор и договорились о скорой встрече, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Об этом сообщили в офисе мексиканского президента.

В ходе беседы Пенья Ньето заверил Д.Трампа, что Мексика желает открытого диалога со своими "северными соседями". Также оба лидера согласились, что такой подход будет полезен обеим странам.

Как сообщал УНН, президент США Д.Трамп прибыл в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Лэнгли, где проводит встречу с сотрудниками ведомства.

Также Т.Мэй встретится на следующей неделе с президентом США Д.Трампом.

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