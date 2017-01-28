Д.Трамп допустив введення податку на імпорт з Мексики в зв'язку з будівництвом стіни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що може ввести податок на імпорт товарів з Мексики, щоб покрити витрати на будівництво стіни, передає УНН з посиланням на Reuters.
Д.Трамп і президент Мексики Енріке Пенья Ньєто провели телефонну розмову, яка тривала близько години. В ході неї сторони домовилися не обговорювати в публічній площині джерела фінансування будівництва стіни на кордоні країн.
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“Це те, що я маю право зробити. Я можу ввести такий податок, якщо захочу,” — сказав Д.Трамп.
У той же час він додав, що є й інші варіанти, які були б “більш позитивними для обох сторін”.
Він також додав після розмови з президентом Мексики Пеньей Ньєто, що сторони “ладнають досить добре”.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився почати підготовку до будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відповідний указ і розпорядження міністерству національної безпеки він підписав у середу, 25 січня.