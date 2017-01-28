Д.Трамп допустил введение налога на импорт из Мексики в связи со строительством стены
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести налог на импорт товаров из Мексики, чтобы покрыть расходы на строительство стены, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Д.Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето провели телефонный разговор, который длился около часа. В ходе него стороны договорились не обсуждать в публичной плоскости источники финансирования строительства стены на границе стран.
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"Это то, что я имею право сделать. Я могу вести такой налог, если захочу ", - сказал Д.Трамп.
В то же время он добавил, что есть и другие варианты, которые были бы "более позитивными для обеих сторон".
Он также добавил после разговора с президентом Мексики Пенья Ньето, что стороны "ладят достаточно хорошо".
Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к строительству стены на границе с Мексикой. Соответствующий указ и распоряжение министерству национальной безопасности он подписал в среду, 25 января.