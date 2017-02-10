Д.Пєсков спростував "санкційні" переговори посла РФ з М.Флінном

"Якщо я правильно розумію, спілкування Флінна і Кисляка, якісь розмови мали місце, але краще це підтвердити в МЗС. В іншому інформація невірна", — сказав Д.Пєсков у відповідь на прохання підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що М.Флінн і С.Кисляк обговорили питання антиросійських санкцій.

Нагадаємо, електронна версія газети Washington Post повідомила, що М.Флінн обговорював антиросійські санкції з послом РФ С.Кисляком у грудні минулого року.