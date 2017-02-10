Д.Пєсков спростував "санкційні" переговори посла РФ з М.Флінном
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Посол РФ в США Сергій Кисляк спілкувався з радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном, проте інформація про зміст цих переговорів невірна. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Якщо я правильно розумію, спілкування Флінна і Кисляка, якісь розмови мали місце, але краще це підтвердити в МЗС. В іншому інформація невірна", — сказав Д.Пєсков у відповідь на прохання підтвердити повідомлення ЗМІ про те, що М.Флінн і С.Кисляк обговорили питання антиросійських санкцій.
Нагадаємо, електронна версія газети Washington Post повідомила, що М.Флінн обговорював антиросійські санкції з послом РФ С.Кисляком у грудні минулого року.