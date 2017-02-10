Д.Песков опроверг "санкционные" переговоры посла РФ с М.Флинном

"Если я правильно понимаю, общение Флинна и Кисляка, какие-то разговоры имели место, но лучше это подтвердить в МИД. В противном случае информация неверная", - сказал Д.Песков в ответ на просьбу подтвердить сообщения СМИ о том, что М.Флинн и С.Кисляк обсудили вопросы антироссийских санкций.

Напомним, электронная версия газеты Washington Post сообщила, что М.Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ С.Кисляком в декабре прошлого года.