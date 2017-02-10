Радник Д.Трампа обговорив скасування санкцій з послом РФ - ЗМІ

"Радник з національної безпеки Майкл Флінн в приватному порядку обговорював санкції Америки проти Росії з її послом протягом місяця, перш ніж президент Трамп вступив на посаду, всупереч твердженням публічних посадових осіб", - йдеться в повідомленні.

Також у матеріалі йдеться про те, що ця розмова є частиною серії контактів посадовців. Вказано, що їх діалог розпочався до виборів, 8-го листопада. У недавньому інтерв’ю посол РФ у США Сергій Кисляк підтвердив, що спілкувався з М.Флінном по телефону та особисто, проте відмовився повідомляти про те, чи порушували вони питання санкцій.

Нагадаємо, речник Д.Трампа обговорив з послом РФ організацію перемовин із В.Путіним.