Радник Д.Трампа обговорив скасування санкцій з послом РФ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Радник президента США Дональда Трампа Майкл Флінн у приватному порядку обговорив з послом Росії питання скасування санкцій. Про це повідомляє The Washington Роst, передає УНН.
"Радник з національної безпеки Майкл Флінн в приватному порядку обговорював санкції Америки проти Росії з її послом протягом місяця, перш ніж президент Трамп вступив на посаду, всупереч твердженням публічних посадових осіб", - йдеться в повідомленні.
Також у матеріалі йдеться про те, що ця розмова є частиною серії контактів посадовців. Вказано, що їх діалог розпочався до виборів, 8-го листопада. У недавньому інтерв’ю посол РФ у США Сергій Кисляк підтвердив, що спілкувався з М.Флінном по телефону та особисто, проте відмовився повідомляти про те, чи порушували вони питання санкцій.
Нагадаємо, речник Д.Трампа обговорив з послом РФ організацію перемовин із В.Путіним.